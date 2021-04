Forscher: Kurze, harte Lockdowns wirksamer

Die Kritik an den Maßnahmen wird mit jedem Lockdown lauter. Forscher der Universität in Oxford sind der Wirkung der Maßnahmen einmal mehr auf den Grund gegangen und zu dem Schluss gekommen: Unter anderem die Schließungen in der Gastronomie und im Handel reduzieren die Infektionszahlen deutlich.

Die britischen Wissenschaftler haben sich die Auswirkungen einzelner Maßnahmen in der zweiten Welle genauer angeschaut. Von der Studie erfasst wurden Maßnahmen in 114 Regionen in sieben Ländern, darunter auch Österreich. Resultat: Die Schließungen von Geschäften, Lokalen und körpernahen Dienstleistungen – wie Friseuren - seien demnach durchaus wirksam.

Im Ö1-Morgenjournal hat sich Komplexitätsforscher Peter Klimek zu den Daten geäußert. Er spricht im Morgenjournal von einer Reduktion in besagten Bereichen (Handel, Gastro, körpernahe Dienstleistungen) von jeweils 10 – 20 Prozent.