Forscher entdeckten unbekannte Hai-Arten in Oberösterreich

Bis vor kurzem dachte man, das diese Spezies beim großen Massenaussterben am Übergang der beiden Erdzeitalter Perm und Trias ihr Ende fand. Nun tauchte sie aber auch in den weit jüngeren Funden aus den Alpen auf - und zwar in Tiefsee-Ablagerungen. "Sie sind also ganz plötzlich wieder da, aber in einer ganz anderen Lebensumgebung", erklärte Feichtinger. Es scheint also so zu sein, dass diese Haie dazu gezwungen waren das "flachmarine Milieu" zu verlassen, um in der Tiefsee erfolgreich zu überleben.

Neben den neuen und bekannten Arten, konnte das Forschungsteam aufgrund der Hautschuppen auch auf das einstige Vorhandensein von Grauhai- und Dornhaiartigen, sowie Vertretern der Meerengel und der Stierkopfhaie schließen. "Die waren auf jeden Fall da, wir haben in unseren Breiten aber noch keine Zähne dazu gefunden", sagte Feichtinger, die mit Kollegen ihre Erkenntnisse kürzlich in mehreren Publikationen in Fachmagazinen vorgestellt hat.