Forscher: Dezimierte Vielfalt ist Nährboden für Pandemie

Verlust an Vielfalt entscheidend

"Als wir all die wissenschaftlichen Arbeiten zur Covid-19 Pandemie gesammelt haben, realisierten wir, dass ein grundlegendes Motiv darin zu erkennen ist: Der Verlust von Diversität", sagte Caniglia im Gespräch mit der APA. In der unbelebten Welt (Geosphäre), der Lebewelt (Biosphäre) und der von Menschen geschaffenen Kulturwelt (Anthroposphäre) wurde sie durch menschliche Aktivitäten massiv dezimiert. Dieser Verlust an Vielfalt sei ein entscheidender Grund, der die Pandemie möglich machte.

Es greife zu kurz, wenn man stets Einzelheiten in der Covid-19 Entstehungen betrachtet und nur darüber debattiert, ob die Viren nun von Fledermäusen oder Schuppentieren auf den Menschen gekommen sind, und ob sie von einem Markt in Wuhan oder aus einem Labor stammen, meinte er. Dadurch verliere man sich in Details und vergesse, das ganze Bild zu betrachten. "Das ist aber nicht nur bei der Pandemie, sondern generell derzeit ein Problem in den Medien und bei wissenschaftlichen Studien", so der Forscher.