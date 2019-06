Flexibel statt pünktlich: Wie wir mit Zeit umgehen

In Deutschland gehen die Uhren anders. Zumindest in einigen Betrieben – dort arbeiten Menschen nach ihrer inneren Uhr. Thyssen-Krupp beispielsweise hat damit experimentiert. Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben können Mitarbeiter deponieren, welche Schicht sie bevorzugen. Schließlich hat jeder Mensch natürliche Schlaf- und ein Wachfenster mit besonders produktiven Zeiten. Die Arbeitszeit in die individuelle Produktivzeit zu legen, wäre also nur vernünftig – das steigert die Leistung und hält gesund.

Auch Karlheinz Geißler ortet tief greifende Veränderungen im Umgang mit der Zeit. Lange Jahre Universitätsprofessor für Wirtschaftspädagogik hat sich der deutsche Forscher intensiv mit allen Aspekten der Zeit beschäftigt. In seinem neuen Buch Die Uhr kann gehen prophezeit er das Ende von Pünktlichkeit und Gehorsamkeitskultur. Ein Gespräch einer unpünktlichen Interviewerin mit einem Wissenschafter, der das nicht übel nahm.

KURIER: Unter normalen Umständen würde ich mich entschuldigen, weil ich zu spät anrufe. Nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, muss ich das aber nicht. Oder?