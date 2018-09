Wie uns die innere Uhr beeinflusst

Was hat die innere Uhr damit zu tun, was Menschen in Social Media posten?

Forscher der Universität Bristol haben sieben Milliarden Worte aus über 800 Millionen Twitter-Nachrichten analysiert. Zwischen fünf und sechs Uhr morgens ist jener Anteil an Worten am höchsten, die mit logischem Denken, Intelligenz und Bildung in Verbindung stehen. Sprachliche Indikatoren für Leistung und Macht spielen um diese Zeit eine größere Rolle. Abends und nachts wird der Sprachstil emotionaler, impulsiver, sozialer. Zwischen drei und vier Uhr werden die meisten existenziellen Gedanken und die wenigsten positiven Emotionen formuliert. Die Sprache verändert sich im Tageszyklus, und die innere Uhr des Menschen spielt dabei eine Rolle.

Sollte die Schule wirklich später beginnen?

Viele Chronobiologen sprechen sich auf Basis diverser Studien für einen späteren Schulbeginn aus. Bereits ein um 45 Minuten späterer Start macht Schüler zufriedener und ausgeschlafener, heißt es in einer Untersuchung der Duke Medical School, die im Journal Sleep veröffentlicht wurde. Der frühe Schulbeginn ist für Pubertierende ein Problem, deren Chronobiologie eben anders „tickt“.