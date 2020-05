Fiebermücken im Urlaubsparadies

Wie gefährlich ist Dengue?

Meist ähneln die Symptome einer Grippe (siehe Grafik). Das Risiko eines schweren Verlaufs mit inneren Blutungen liegt bei der ersten Infektion im Zehntelpromillebereich. Bei einer neuerlichen Infektion mit einem anderen Virustyp ist die Gefahr von Blutungen zwar größer – sie treten dann bei ungefähr einer von hundert Zweitinfektionen auf – aber insgesamt immer noch relativ niedrig.

Welche Möglichkeiten zur Infektionsvorbeugung gibt es?

Nur den konsequenten Mückenschutz, es ist noch kein Impfstoff zugelassen. Während die Malaria-übertragenden Anopheles-Mücken dämmerungs- und nachtaktiv sind, sind die Dengue-übertragenden Mücken tag- und nachtaktiv. Wichtig ist, in der Gebrauchsinformation nachzulesen, ob man als erste Schicht den Sonnen- oder den Mückenschutz auftragen soll. Meist ist es zuerst der Sonnenschutz. Ich rate dazu, die Präparate bereits mitzunehmen und nicht erst im Gastland zu besorgen – wegen möglicher unklarer Zusammensetzung und anderer Wirkstoffkonzentrationen.

Warum breitet sich Dengue so stark aus?

Oft wird die Klimaerwärmung genannt – die Temperatur alleine ist es nicht, es ist die Klimaveränderung insgesamt, also etwa regional stärkere Niederschläge. Eine wesentliche Ursache ist die unkontrollierte Ausdehnung vieler Städte: Es gibt viel stehendes Wasser, sei es in Autoreifen oder alten Tonnen – ideale Brutplätze für die nicht wählerischen Mücken.

Abgesehen von Dengue: Worauf sollen Fernreisende derzeit besonders achten?

Gerade in vielen Regionen Asiens wird das Tollwutrisiko unterschätzt – dabei nimmt auch hier die Zahl der Fälle deutlich zu. Für mich hat in Asien die Tollwutimpfung (drei Teilimpfungen, Anm.) nach jener gegen Hepatitis die höchste Priorität. Hunde in Asien kennen nicht diese liebevolle Zuwendung, die ihnen in Europa entgegengebracht wird. Einer von 3000 Reisenden hat einen tollwutverdächtigen Tierkontakt – das muss kein Biss sein, es genügt schon das Beknabbern oder Belecken nicht intakter Haut. In vielen Ländern ist es schwierig, rasch ein Immunglobulin – für Ungeimpfte die einzige Möglichkeit eines Schutzes nach Kontakt mit dem Tollwut-Virus – zu bekommen. Bei Geimpften genügen hingegen – um wirklich auf der sicheren Seite zu sein – nach einem Biss zwei neuerliche Auffrischungsimpfungen. Die sind überall erhältlich und man hat auch ein bis zwei Tage dafür Zeit. Bei der passiven Immunisierung mit einem Immunglobulin zählt hingegen wirklich jede Stunde.

Sie empfehlen Fernreisenden auch die Grippe-Impfung. Warum eigentlich?

Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich die Influenza zu holen als in einer Warteschlange am Flughafen. Rund ein Prozent aller Reisen erkrankt an Influenza.