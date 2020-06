Wachkoma-Patientin spielt per Live-Schaltung bei Oper mit

Das Schicksal dieser Menschen öffentlich zu thematisieren: Das ist der Hauptgrund, warum Prim. Johann Donis, Leiter der Abteilung „Apalliker Care Unit“ im Geriatriezentrum Am Wienerwald, seine Zustimmung zum Festwochen-Projekt gab. Es wirft Licht auf 400 Wachkoma-Patienten, die in Österreich stationär langzeitbetreut werden. Nochmals so viele zuhause. Auf Donis’ Station sind es 20. Altersdurchschnitt: 42 Jahre.

„Menschen, die in diesen Zuständen leben, nehmen mehr wahr, als wir erkennen“, sagt Donis. Fest steht, dass ihr Gehirn massiv geschädigt wurde – etwa durch Schädelhirntrauma oder Gehirnblutung. „Unseren Bewohnern fehlt daher die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person und der Umgebung.“ Aber die Augen sind geöffnet. Und sie reagieren je nach Stadium auf bestimmte Reize (siehe Zusatzbericht).

Nerven stimulierenNeben Spezialtherapien (Physio) und Pflege geht es darum, diese Reaktionen zu fördern, betont Donis. „Dann ist die Chance höher, dass zerstörte Nervenfunktionen wieder hergstellt werden.“ Das erklärt, warum häufig mit Musik gearbeitet wird. „Jemand, der Musik oder eine bestimmte Form davon gern hatte, wird da positiv darauf reagieren.“

Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Neurologe mit Wachkomapatienten in Langzeitbetreuung. „Wir haben damals überlegt, was diese meist noch jungen Menschen brauchen, um gut betreut zu werden.“ Diese über die Jahre verfeinerte Pionierarbeit sieht vor allem die enge Einbindung der Angehörigen in alle Entscheidungen vor. „Denn es ist immer das gesamte System betroffen, nicht nur der Patient.“

Die zweite Säule ist, so viel Normalität wie möglich zu vermitteln. „Wir gehen in die Öffentlichkeit. Aber nicht, um unsere Bewohner vorzuführen. Sondern, um sie am normalen Leben teilhaben zu lassen.“

Nur durch dieses bewusste Herausgreifen – wie es auch die Festwochenproduktion darstellt – könne man Wachkomapatienten aus ihrer Isolation holen. „Sie sind ganz wunderbar und einzigartig. Wir dürfen den Menschen hinter diesem derzeitigen Erscheinungsbild nicht vergessen.“ Sich auf sie einzulassen, bringe einen „ganz schnell zum Wesentlichen des Menschseins.“ Denn: Wachkompapatienten lügen nicht."