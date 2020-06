Fertigbrillen: Eine kurzsichtige Lösung

In Österreich benötigen 85 Prozent oder 3,7 Millionen der Brillenträger eine Lesebrille, besagt eine Studie des Marktforschungsinstitutes Spectra. Grund dafür ist die Augenlinse, die mit zunehmendem Alter an Elastizität verliert. Ein Prozess, der in Jugendjahren beginnt und sich ab einem Alter von 40 Jahren bemerkbar macht. Um noch etwas lesen zu können, müssen Betroffene die Schriftstücke vom Auge weit weghalten.

15 Prozent dieser Menschen meiden allerdings den Gang zum Arzt oder Optiker und greifen lieber zur Fertigbrille. Billig, bunt und mittlerweile an Tankstellen und Supermärkten erhältlich, lockt sie zum allzu schnellen Kauf. Augenärzte und Optiker warnen jedoch vor diesen Produkten, denn die schnelle Lesehilfe von der Stange ist nicht für ständigen Gebrauch geeignet.