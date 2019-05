Familienberatungsstellen merken: "Der Druck wird höher"

Welche Sorgen haben Jugendliche? Was bewegt sie am meisten? Und wo geraten Eltern an ihre Grenzen? Das Team von Birgit Satke ist bei all diesen Fragen ganz nah dran. Was sie feststellt: „Wir merken, der Druck wird höher.“ Sie betreut mit 16 Kollegen – Psychologen, Lebens- und Sozialberatern, Physiotherapeuten sowie einem Juristen – die österreichweite, kostenlose und anonyme Beratung für Kinder und Jugendliche „Rat auf Draht“. Was viele nicht wissen: „Wir sind auch für Eltern und andere Bezugspersonen ein Ansprechpartner.“

Von Liebeskummer bis zu Scheidungssorgen

Die Anfragen, die per Telefon sowie online gestellt werden können, sind ganz unterschiedlich, erzählt Satke aus der Praxis. Den Großteil machen die „ganz alltäglichen Probleme“ aus, die für Kinder und Jugendliche eine unüberwindbare Hürde darstellen können. „Das können Probleme mit Freunden, Liebeskummer oder Fragen zu Aufklärung und Verhütung sein“, sagt die Leiterin. Zur Sprache kommen ebenso schulische Probleme, Ängste und Überforderungen.

Größere Schwierigkeiten in der Familie kennen die „Rat auf Draht“-Mitarbeiter ebenfalls. Satke: „Wenn die Eltern streiten oder sich scheiden lassen wollen. Sind die Kinder nach der Scheidung verunsichert, wenn es um die Obsorge geht, hören wir auch zu.“ Manche Gespräche seien mit einem Anruf erledigt, „andere Anrufer begleiten wir auch länger“.

Niederschwellige Beratung

„Rat auf Draht“ wurde vor 32 Jahren gegründet, seit fünf Jahren betreibt SOS Kinderdorf den niederschwelligen Beratungsdienst. „Wir sind eine Erstanlaufstelle und versuchen, die Probleme zu kanalisieren. Das Ziel ist, sie nötigenfalls vor Ort gut angebunden und betreut zu wissen.“

Hier finden Sie Unterstützung

Rat auf Draht bietet eine kostenlose Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen – für alle Themen, die Heranwachsende betreffen. Die Notrufnummer 147 – ohne Vorwahl – ist rund um die Uhr besetzt. www.rataufdraht.at

Die Wiener Kinder- & Jugendhilfe hilft bei Fragen, Sorgen, Konflikten und Krisen in der Familie – auch anonym. Beratung erfolgt von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, unter der Telefonnummer +43 1 4000-80 11 bzw. unter service@ma11.wien.gv.at

Familienberatung verschiedenster Art finden Interessenten auch über die Plattform des Bundeskanzleramtes https://www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen/. Sie listet österreichweit Anlaufstellen nach Themenschwerpunkten auf.