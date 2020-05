Demenzkranke: "Die Identität geht nicht verloren"

Demente Menschen werden oft "zu liebenswerteren Menschen, weil andere Merkmale ihrer Identität in den Vordergrund treten. Die Frau eines Atomphysikers hat mir gesagt, ihr an einer Demenz erkrankter Mann sei wieder so wie früher in der Jugend, nicht mehr so gehetzt." Allerdings: "Sagen Angehörige, ‚das ist nicht mehr der Vater, das ist nicht mehr die Mutter, er oder sie verhält sich ganz anders als früher‘, wird ihnen damit die Identität abgesprochen. Aber was wir wahrnehmen, ist noch lange nicht die Identität, es ist nur das, was uns auffällt."