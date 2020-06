Experte: "Rauer Wind für Alkoholkranke"

Wir benötigen mehr Therapieangebote für alkoholkranke Menschen – besonders im ambulanten Bereich. Dann könnten wir die hohen Folgekosten der Alkoholkrankheit deutlich senken.“ Das sagt Psychiater Univ.-Prof. Reinhard Haller, Chefarzt des Krankenhauses Maria Ebene in Vorarlberg (spezialisiert auf Suchttherapie).

„Wir haben hohe Kosten, aber wir sparen bei einer qualifizierten und fundierten Versorgung“, sagt der frühere Prim. Harald P. David, bis 2011 Leiter der Station für alkoholkranke Männer im Otto-Wagner-Spital in Wien.

Anlass der Äußerungen der Alkoholsucht-Experten: Jene neue Studie des IHS (Institut für Höhere Studien), wonach die Alkoholkrankheit in Österreich die Gesellschaft jährlich 740 Millionen Euro kostet.

„Ausgaben für die Behandlung der Krankheit sind davon nur ein verschwindender Teil“, sagt Haller. „Im medizinischen Bereich machen Spätfolgen das meiste aus – eine Alkoholentwöhnung kostet nur zehn Prozent einer Lebertransplantation.“

Viele machten mit dem Alkoholkonsum große Gewinne, sagt Haller: „Ähnlich wie in der Schweiz sollte ein Teil der Steuereinnahmen verpflichtend in Therapie und Prävention fließen.“ In der Schweiz wird ein Zehntel der Steuern aus dem Verkauf von Spirituosen für Prävention und Therapie verwendet.