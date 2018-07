EuGH: Neue Technologie "Crispr" unterliegt Gentechnik-Richtlinie

Wie nützt man diesen Mechanismus in der Pflanzenzüchtung?

Der französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und der US-Biochemikerin Jennifer Doudna gelang es 2012, diese molekulare Such- und Schneidemaschine gezielt für Veränderungen des Erbgutes zu nutzen. Dabei wird die DNA gezielt an einer vorherbestimmbaren Stelle geschnitten. Die Zelle repariert daraufhin den DNA-Strang selbst. Dabei kann sich die Abfolge der Bausteine der Erbsubstanz etwas ändern. Gene können so so gezielt verändert oder auch ausgeschaltet werden – auch fremde Bestandteile könnten eingefügt werden.

Worum geht es im Streit genau?

Nach Ansicht der Befürwortern unterscheidet sich die Methode nicht von konventionellen Züchtungsmethoden, solange keine fremde DNA eingebaut wird. Weil sich die DNA-Sequenzen damit so exakt verändern lassen, hinterlassen solche Manipulationen praktisch keine Spuren auf dem Erbgut. Derart veränderte Pflanzen und Tiere können daher nicht identifiziert werden, wie es hingegen bei jenen aus herkömmlicher Gentechnik recht leicht möglich ist. Derzeit werden in der konventionellen Pflanzenzüchtung Mutationen auch mit radioaktiver Bestrahlung oder Chemikalien ausgelöst. Die Gen-Schere mache nichts anderes, nur viel eleganter. Man könnte etwa Pflanzen züchten, die gegen Schädlinge widerstandsfähiger sind – ohne wie bisher Erbgut anderer Organismen einfügen zu müssen. Auch der Nährwert von Nahrungs- und Futterpflanzen könnte verändert werden. So gibt es bereits Versuche in den USA mit einer Sojabohne mit verändertem Ölsäuregehalt oder einem Mais mit veränderter Stärkezusammensetzung.

Kritiker sehen hingegen sehr wohl Unterschiede zur konventionellen Züchtung. Denn mit Crispr könnten auch Regionen im Erbgut verändert werden, die von der Natur her vor Mutationen besonders gut geschützt seien.