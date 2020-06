England: Abnehmzwang vor der Hüftoperation

Zuerst Lebensstiländerung, dann erst eine öffentlich finanzierte Operation: Das steht Rauchern und extrem übergewichtige Personen in der Grafschaft Devon in Großbritannien bevor. Vor geplanten Routineeingriffen (wie z.B. ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk) müssen künftig sehr fettleibige Patienten fünf Prozent ihres Gewichts abnehmen, Raucher müssen mindestens acht Wochen rauchfrei sein, berichtet die Zeitung The Independent. Damit sollen Kosten gespart und die Wartelisten verkürzt werden.