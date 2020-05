Embryo-Zellen gegen Augenleiden

Die Erkrankung ist derzeit unheilbar: Morbus Stargardt, eine seltene Form einer Makuladegeneration ( Netzhautleiden), die bereits bei jungen Menschen auftritt und zur Erblindung führt. Ärzte der Londoner Moorfield's Augenklinik haben jetzt mit einem US-Biotechunternehmen eine aufsehenerregende - und ethisch umstrittene - Studie gestartet: Erstmals in Europa werden dabei embryonale Stammzellen verwendet. Aus ihnen werden Netzhautzellen gewonnen, die vorerst zwölf Patienten in das Auge injiziert werden. In dieser ersten Studienphase wird nur die Sicherheit der Therapie getestet.



Studienleiter James Bainbridge: "Wenn wir den Verlust des Sehvermögens verlangsamen können, wäre das schon ein großer Schritt vorwärts." Manche Experten hoffen sogar auf eine Verbesserung des Sehvermögens. Am meisten könnten Kinder profitieren: Erhalten sie diese Therapie frühzeitig, könnte dadurch ein Verlust an Sehzellen verhindert werden.



Möglicherweise könnte die Therapie auch einmal bei der häufigeren altersbedingten Makuladegeneration eingesetzt werden. Embryonale Stammzellen können dank ihrer enormen Entwicklungsfähigkeit als Reparaturmaterial für geschädigte Organe verwendet werden.