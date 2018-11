Eltern: "Diese Reform macht die Schule nicht besser"

Pädagogik-Reformpaket – unter dem sperrig klingenden Begriff verstecken sich so manche Neuerungen, die den Alltag in den Klassenzimmern fundamental verändern werden.

Und nicht unbedingt zum Besseren, wie viele Eltern befürchten. Sie wollen jetzt mit einer Initiative auf die Veränderungen aufmerksam machen. Einer von ihnen ist Gabriel Zirm. „Bis jetzt hat in der Volksschule Gilgegasse in Wien, in die meine Kinder gehen, alles wunderbar funktioniert. Doch die neuen Regelungen werden wohl dazu führen, dass dieses erfolgreiche Konzept nicht mehr weitergeführt werden kann.“

Was er konkret damit meint? „Nehmen Sie das Beispiel der Notengebung: Mit dem kommenden Schuljahr muss es ab der zweiten Klasse Volksschule verpflichtend Ziffernnoten geben. Das verändert das Lernen.“

Warum das so ist, schildert der Vater so: „Ich merke, dass mein Kind mir nicht mehr erzählt, was es heute z.B. über den Schmetterling gelernt hat, sondern wie viel Punkte es in einem Arbeitsblatt richtig hat und welche Note es dafür bekommt. Das ist nicht die Art des Lernens, wie ich es mir für meine Tochter wünsche.“ Dabei hätten die Eltern früher im Rahmen der Schulpartnerschaft die Möglichkeit gehabt, mitzuentscheiden, welche Form der Notengebung es in der Klasse und der Schule geben soll. „Hier werden auch die Elternrechte beschnitten“, ärgert er sich .