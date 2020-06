Eine Zeckenimpfung der Zukunft

Es ist eine Entwicklung aus dem Forschungszentrum der US-Firma Baxter in Orth an der Donau, NÖ: Die Pharmafirma hat einen großen Zwischenerfolg auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen die Borreliose – die häufigste von Zecken übertragene Krankheit – erzielt. Im Top-Journal Lancet Infectious Diseases wurde eine Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes veröffentlicht, an der auch die MedUni Wien (ein Team unter der Leitung von Marcus Müller und Herwig Kollaritsch) beteiligt war:

– 300 Studienteilnehmer wurden bisher geimpft. Alle hatten danach einen „sehr hohe Antikörper-Konzentration (Titer, Anm.) im Blut“, sagt Noel Barrett, globaler Leiter der Impfstoffforschung und -entwicklung bei Baxter. „Das zeigt, dass der Impfstoff tatsächlich einen effektiven Schutz bieten könnte“, so Kollaritsch.

–Es kam zu keinen schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Impfung.

Die derzeit erhältliche sogenannte „Zeckenschutzimpfung“ schützt nur vor der FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) – Erreger ist das FMSE-Virus. Gegen die Borrelien – Bakterien – gibt es noch keine Impfung. Etwa jede fünfte Zecke in Österreich trägt diese Erreger.

Zwar war in den USA vorübergehend ein (mittlerweile vom Markt genommener) Impfstoff erhältlich: Dieser schützte aber nur vor einem Borrelien-Stamm (Typ 1). In Europa sind hingegen fünf andere Stämme (Typ 2 bis 6) vorherrschend.

Der neue Impfstoff besteht aus gentechnisch hergestellten Eiweißmolekülen von den Oberflächen aller sechs Borrelien-Stämme – und wäre damit weltweit einsetzbar. Diese lösen eine Reaktion des Immunsystems aus, Antikörper (Abwehrstoffe) werden gebildet. Barrett: „Wird man von einer Zecke befallen, töten die Antikörper die Borrelien in den Zecken.“ Zeit ist dafür genug: Es dauert 24 bis 48 Stunden, ehe die Bakterien aus dem Darm der Zecke auf den Menschen übertragen werden.