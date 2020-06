Eine Streckbank gegen Schmerzen

Herr Slowak lächelt. Der 62-jährige Wiener hat mit einer Bandscheibenvorwölbung im Lendenwirbelbereich zu kämpfen. Seine immer wieder auftretenden, schmerzhaften Muskelverspannungen machen ihm sehr zu schaffen.

Heute aber fühlt er sich erstmals richtig befreit: „Es ist ein angenehmes Gefühl – als ob ich schweben würde.“ Für den Betrachter schaut das neue Therapiegerät im interdisziplinären Rückenzentrum der Therme Wien Med in Wien-Oberlaa eher nach moderner Streckbank aus: Ernst Slowak hängt kopfüber in einer Vorrichtung, die leicht hin und her schwingt.

Die Streckbank heißt „ GammaSwing“ und macht sich die Schwerkraft des Körpers zunutze. Und zwar in Form einer Streckbehandlung. Wenn ein Mensch auf einem Trampolin springt und abhebt, wird die Wirbelsäule gedehnt – diesen Effekt unterstützt dieses Gerät. Die innovative Erfindung des Tiroler Mediziners Prim. Ferdinand Gundalf halten Wirbelsäulen-Experten für eine sinnvolle Therapie bei Rückenbeschwerden. Univ.-Prof. Erich Mur, MedUni Innsbruck erklärt: „Die Hauptindikationen sind degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule, besonders im Lendenwirbelbereich – also Bandscheiben, Wirbelgelenke, Muskelverspannungen.“ Studien zeigen, dass „ GammaSwing“ Schmerzen deutlich verringert. „Schon nach dem ersten Mal merkt man, es tut sich etwas.“

Im Schnitt braucht’s freilich sechs bis acht „Hängungen“. Univ.-Prof. Hans Bröll und Angelika Forster, ärztliche Leiter der Therme Wien Med, ergänzen: „ GammaSwing stellt für uns schulmedizinisch eine handfeste therapeutische Ergänzung dar.“ Immerhin zwei Drittel der Patienten des Rückenzentrums in Oberlaa kommen wegen Beeinträchtigungen der Wirbelsäule, die meisten wegen „Kreuzschmerzen“.