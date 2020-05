Eine Farbe, die für gesunde Luft sorgt

Klare Waldluft, eine frische Meeresbrise oder ein reinigender Gewitterschauer - in all diesen Situationen atmen wir genussvoll durch, tanken Energie und fühlen uns losgelöst vom Alltagsstress. Doch was unterscheidet die Luft am Berg, im Wald oder am Meer von der zu Hause, im Büro oder in der Schule?



Es ist die Konzentration von Luftionen - von negativ und positiv geladenen Luftteilchen. Das sagt der Chemiker Jürgen Lorenz, Forschungsleiter beim Bauunternehmen Baumit. "Wir haben die Luftsituation in den unterschiedlichsten Orten gemessen und mit der in Innenräumen verglichen. Während die Konzentration im Wald oder am Meer mehrere Tausend Luftionen pro Kubikzentimeter betrug, erreichte sie in geschlossenen Räumen maximal 500."



Lorenz machte es sich zur Aufgabe, einen Stoff zu entwickeln, der eine hohe Luftionen-Konzentration in Innenräumen ermöglicht - und dauerhaft aufrechterhält. Offenbar mit Erfolg. Die nun vorgestellte Wandcreme Ionit soll eine Luftionen-Konzentration von bis zu 5000 Ionen/ ermöglichen.