Ein Stent, der zu Wasser und CO2 wird

Hoher Blutdruck und hohes Cholesterin hatten bei dem 37-jährige Mann aus dem Tiroler Unterland zu einer gefährliche Verengung eines Herzkranzgefäßes geführt – unbehandelt hätte es früher oder später zu einem völligen Gefäßverschluss und damit zu einem Herzinfarkt kommen können. So wie bei vielen anderen Patienten schoben die Kardiologen über die Leistenvene mittels Katheter (dünner Kunststoffschlauch) eine Gefäßstütze – einen Stent – an die Engstelle vor und klappten sie dort auf. Trotzdem handelt es sich um einen pionierhaften Eingriff: Denn der Mann ist einer der ersten Patienten in Österreich, die einen auflösbaren Stent erhalten haben.

Ein herkömmlicher Stent ist aus Metall oder Kunstfasern. "Das Metallstück bleibt aber immer ein Fremdkörper und kann eine Belastung darstellen", sagt der Kardiologe Univ.-Doz. Bernhard Metzler, der den Eingriff durchgeführt hat.

Seit heuer ist in Österreich der erste auflösbare Stent zugelassen. Er besteht – so wie auflösbares Nahtmaterial – aus vielkettigen Milchsäuren (Polymilchsäuren). Diese Stents sind diese Woche ein Top-Thema bei der Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft in Salzburg.

Bisher gibt es Daten über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren: "Es gab bis jetzt keine Spätthrombose", sagt e Dienstag Univ.-Prof. Otmar Pachinger, Direktor der Uni-Klinik für Kardiologie der MedUni Innsbruck, in Wien. Und es bestehe die Hoffnung, dass die blutverdünnende Therapie verkürzt werden könne. Allerdings ist auch mit den neuesten Metallstents das Risiko eines langsamen neuerlichen Zuwachsens des Gefäßes schon sehr gering, so Kardiologen.

Ein neuer, auflösbarer Stent kostet rund 4000 Euro – und ist vorerst auch nur in einer Größe erhältlich. Ein herkömmlicher Metallstent (beide sind mit einem Medikament beschichtet, das einen neuerlichen Verschluss verhindern soll) kommt auf 600 bis 800 Euro. Allerdings könnte eine geringere Rate an Spätkomplikationen die Mehrkosten der auflösbaren Stents ausgleichen.