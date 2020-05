Die Uhr wird in der Nacht zum Sonntag umgestellt, und wir bekommen eine Stunde "geschenkt". Besonders freuen wird das Jugendliche. Denn für sie ist am Wochenende vor allem eines angesagt: ausschlafen. "Viele Schüler bauen während der Woche ein Schlafdefizit auf. Fakt ist nämlich, dass die Schule in Österreich für die meisten Kinder zu früh beginnt", sagt Harald Kenzian, Leiter der Schlafmedizin am LKH Villach. "Ihr erstes Leistungshoch haben Schüler gegen 9 Uhr. Um 7.45 Uhr im Klassenzimmer sitzen zu müssen, überfordert die meisten." Ein späterer Schulbeginn wäre ideal, "ist aber gesellschaftlich kaum durchsetzbar, weil Eltern um 8 Uhr bei der Arbeit und die Kinder versorgt sein müssen".



Univ.-Prof. Reinhold Kerbl ( LKH Leoben) glaubt, dass "nur die Hälfte der Volksschulkinder 'Lerchen' sind - also gerne früh aufstehen. Fast alle Jugendlichen sind aber ,Eulen'. Ihr Schlafrhythmus verschiebt sich immer weiter nach hinten."



Die Experten streiten sich über die Ursache: " Ich glaube, dass Jugendliche so programmiert sind. Andere gehen davon aus, dass kulturelle Umstände die Jugendlichen zu ,Eulen' machen. Viele feiern ja am Wochenende bis in die Morgenstunden. Und bringen so ihren Rhythmus durcheinander." Dabei wäre ausreichend Schlaf die beste "Nachhilfe": "Gelerntes verfestigt sich im Schlaf. Zudem werden wichtige Hormone produziert, die z. B. dafür sorgen, dass ein Kind wächst", sagt Kerbl. Schlafmangel ist Gift für die Leistung in der Schule, weil ein müder Körper weder gut noch gerne lernt.