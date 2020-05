Ein Plädoyer für das Altern

Damit diese Weiterentwicklung jedoch gelingt, müssen Rahmenbedingungen beachtet werden. So gehe es vor allem um die optimale medizinische Versorgung, etwa Schmerztherapie. Kruse: „Wer nicht gut betreut wird, hat kaum Ressourcen für die nötigen Reflexionsprozesse.“ Da lohnt der Blick auf die eigenen Lebensthemen, der zum Dreh- und Angelpunkt der Reflexion wird. „Der Lebenslauf zeichnet sich durch zentrale Themen aus – etwa Natur, Liebe oder Einsatz für andere. Diese Themen stellen sich immer wieder ein – vielleicht in einer etwas abgeänderten Form. Aber das Grundthema bleibt. Daran merken wir, was die Menschen beschäftigt. Wir sprechen in dieser Art mit den alten Menschen.“

Kruse vergleicht diese Wiederholungen mit dem klassischen Musikmotiv einer Fuge, etwa von Johann Sebastian Bach: „In diesen Stücken kehrt das Thema auch immer wieder, in verschiedenen Tonarten. Teilweise wird es nur angespielt. Aber am Ende werden alle verschiedenen Stimmen zusammengeführt.“

Musik sei überhaupt eine enorme Ressource für betagte Menschen. „Sie geht weit über die kognitiven Fähigkeiten hinaus.“ Das zeigt sich für Kruse besonders in der Arbeit mit Demenzpatienten: „Zentrale Aspekte des Selbst bleiben bis weit in die Demenz hinein erhalten. In dieser Phase ist Musik essenziell. Es ist eine bemerkenswerte Stimulation der Persönlichkeit möglich.“