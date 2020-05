Ein Bewusstein für Momente der Ruhe

Die beste Freundin macht begeistert Yoga, der Arbeitskollege jagt ein Mal pro Woche einem Fußball hinterher – beide dürften ihren ganz persönlichen Ausgleich zum stressigen Alltag gefunden haben.

Doch welche Form von Ausgleich ist die richtige? Wenn sich bei jemandem schon allein beim Gedanken an Yoga-Figuren oder Sporthallen der Stresslevel erhöht, bringt das sicher nicht den gewünschten Erfolg. Entspannung sollte „maßgeschneidert“ sein. „Jeder braucht die richtige Methode für seinen Konstitutionstyp. Wer sich allgemein gerne bewegt, wird mit einer reinen Mentaltechnik keinen Ausgleich finden und umgekehrt“, sagt Michael Mayrhofer. Der Sportwissenschaftler und Personal-Coach betreibt in Salzburg das „Institut für Bewegung und Gesundheit“. Man benötige eine Technik, „die den Strom der alltäglichen Gedanken unterbricht.“ Speziell in geballten Stress-Zeiten, wie jetzt in der Vorweihnachtszeit.