Eierstockgewebe aus dem „Eis“

Eine 25-jährige Frau mit Lymphknotenkrebs ließ sich in Dresden 2005 vor der ersten Chemotherapie einen halben Eierstock entnehmen – damit sollte verhindert werden, dass sie durch die Therapie unfruchtbar wird. In einem Spezialbehälter wurde er an das IVF-Labor der Frauenklinik der Uni Bonn gebracht – und dort bei minus 140 Grad tiefgefroren. Nach fünf Jahren und erfolgreicher Therapie wurde der Eierstock Anfang 2011 in Erlangen aufgetaut und der Frau eingepflanzt – im Oktober 2011 bekam sie einen Buben.

Seit Kurzem gibt es auch für krebskranke Frauen in Ostösterreich – wieder – die Möglichkeit zum "Ovarian Tissue Banking ( OTB)" – also der Entnahme von Eierstockgewebe. Die Privatklinik Döbling bietet sie in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der Klinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien an. Seit ein entsprechendes Programm am Wiener AKH 2008 eingestellt wurde, mussten die Patientinnen nach Linz oder Innsbruck ausweichen – "das war sehr belastend", sagt Univ.-Prof. Klaus Mayerhofer, MedUni Wien.