Droht den Hausärzten das Aus?

"90 Prozent der Krankheitsbilder kann ein guter Hausarzt selbst zufriedenstellend versorgen, nur zehn Prozent muss er zu Spezialisten überweisen", sagt Frank Mader, Uni-Professor für Allgemeinmedizin an der TU München. "Die Kunst des Allgemeinmediziners ist es dabei, aus dem Meer der vermeintlichen Banalitäten den einen, abwendbaren gefährlichen Krankheitsverlauf zu entdecken - und einschätzen zu können, wie lange man zuwarten kann. Das ist aber wenig spektakulär." Anders sei dies beim Facharzt: Dort werde man mit Schmerzen gleich zur bildgebenden Diagnose geschickt.



"Wenn wir so weitermachen, werden wir bald nur ,Hausärzte light' produzieren", sagt Allgemeinmediziner Michael Wendler, der in Graz eine Lehrpraxis führt: Sie werden sich nichts mehr trauen und keine Verantwortung mehr übernehmen." Denn derzeit sei es möglich, in Österreich Allgemeinmediziner zu werden, ohne längere Zeit in einer Praxis gearbeitet zu haben. Zwar gibt es die Möglichkeit, im Rahmen des Spitalsturnus freiwillig ein halbes Jahr in eine Lehrpraxis zu gehen: Doch da es viel zu wenig Fördermittel gebe (der Bund zahlt 990.000 € im Jahr), sei die Zahl der Ärzte, die junge Kollegen ausbilden, stark gesunken.



"Die derzeitige Situation ist unbefriedigend", sagt auch Peter Niedermoser, Ausbildungsreferent der Österreichischen und Präsident der OÖ-Ärztekammer. Derzeit verhandelt die Ärztekammer mit dem Gesundheitsministerium über eine "Ärzteausbildung neu". "Unser Ziel ist, dass es eine einjährige verpflichtende Lehrpraxis für Allgemeinmediziner geben muss. Ich bin optimistisch, dass es zu einer Lösung kommen wird."

Info: Wer zum (Haus-)Arzt kommt

800

von 1000 Menschen haben im Laufe eines Monats irgendein Symptom (z. B. Schmerz).



217

von 1000 suchen deshalb in diesem Monat irgendeinen Arzt auf (z. B. Facharzt).



113

von 1000 gehen gezielt zu einem Allgemeinmediziner.



21

von 1000 kontaktieren eine Spitalsambulanz.



14

von 1000 werden zu Hause betreut (u. a. vom Hausarzt).



8

von 1000 werden in einem Krankenhaus aufgenommen.



1

von 1000 wird an einer Uni-Klinik stationär behandelt: Nur an diesen Patienten werden derzeit die Medizinstudenten hauptsächlich ausgebildet.