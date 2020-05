Was kann ein Haar erzählen?

Mit einem Einzelhaar geht gar nichts“, stellt Christian Reiter klar. Der Gerichtsmediziner an der Medizinischen Universität Wien, weiß wovon er redet, hat er doch bereits unzählige Haaranalysen durchgeführt; unter anderem an Beethovens Mähne. „Man braucht schon ein bleistiftdickes Büschel, das möglichst nahe an der Kopfhaut abgeschnitten oder – noch besser – mit der Wurzel ausgerissen werden muss“, sagt Reiter und widerspricht damit Fritz Lang, dem Direktor des Bundeskriminalamtes. Lang will in den nächsten Wochen den Haartest-Pilotversuch an drei Standorten in Ostösterreich beginnen: „Es genügen vier bis sechs Haare. Wenn sie in der Früh mit einer Bürste durch ihre Haare fahren, sind da mehr Haare drinnen“, ließ er wissen.