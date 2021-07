Downsyndrom: "Es kommt so viel Schönes zurück"

Der aufsehenerregende Fall aus Südostasien bewegt auch hierzulande. "Ich finde es bedenklich, dass man ein Kind bestellt und wenn es nicht passt, schickt man es zurück", sagt Baltacis. Bestätige sich bei einem Neugeborenen ein Verdacht auf Downsyndrom, "ist es nur zu begreiflich, als Eltern damit zu hadern". Deshalb werde auch dieser Aspekt schon im Erstgespräch mit den Eltern angesprochen. "Uns ist wichtig, dass immer unsere Psychologin dabei ist, um Ängste und Belastendes anzusprechen."

Auch für Renate, heute 46, und Christian Weber, heute 50, war die Diagnose im ersten Moment ein Schreck. Pränataldiagnostische Untersuchungen, die auf Downsyndrom hinweisen, hatten sie während der Schwangerschaft bewusst nicht durchgeführt. "Vielleicht hatten wir aber gerade dadurch diese Möglichkeit im Hinterkopf und haben uns schnell gefasst."

Stella kam fünf Wochen zu früh. "Bei uns überwog die Freude, als wir sie nach vier Wochen endlich nach Hause mitnehmen durften." Die Eltern begannen bald mit Therapien. "Damit kann man heute viel erreichen."

Der Alltag mit Stella und ihrer Schwester Bettina, 10, ähnelt in vielem dem anderer Familien. Bettina ist Stellas großes Vorbild, die Siebenjährige besucht eine Mehrstufen-integrationsklasse – in derselben Schule, in die auch die große Schwester ging. Christian Weber verhehlt aber auch nicht den erhöhten Pflege- und Aufmerksamkeitsbedarf. "Man braucht sehr viel Zeit, Ruhe, Geduld und Liebe – aber es kommt auch so viel Schönes zurück." Stellas Freude sei sehr unmittelbar und direkt spürbar. "Und das gibt uns allen sehr viel."