Dinosaurier-Skelett für drei Millionen Euro in Paris versteigert

Das Skelett eines Allosaurus ist in Paris für über drei Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Drouot am Dienstag via Twitter mitteilte, wurde mit 3,07 Millionen Euro der Schätzpreis von ein bis 1,2 Millionen Euro deutlich überschritten. Angaben zum Käufer wurden nicht gemacht. Der Allosaurus sieht dem Tyrannosaurus rex ähnlich.