Diese Gehirnleistung unterscheidet uns wirklich vom Tier

Martin Korte ist Experte in der Erforschung der zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis. Der Hirnforscher lehrt an der TU Braunschweig und zählt zu den führenden deutschen Neurobiologen. Im Interview spricht er über das Wunder Gehirn und wie leicht es ist, es in Höchstform zu bringen - bereits von Kindheit an.

KURIER: Ist das Gehirn eines Kindes bei der Geburt noch eine „Tabula rasa“?

Martin Korte: Nein, es hat Grundverschaltungsstrukturen, die genetisch vorgegeben sind – etwa, wie die Verarbeitung der Sinnesinformationen funktioniert oder die Regeln, wie wir lernen können.