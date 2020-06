Die Sonne wirkt auch noch im Dunkeln

UV-Strahlung kann das Erbgut von Hautzellen schädigen – das ist bekannt. Jetzt zeigt eine neue Studie: Die Hälfte oder sogar noch mehr dieser Schäden passiert nicht auf der Piste oder am Strand – sondern erst in den Stunden danach –, wenn man schon längst nicht mehr in der Sonne, sondern bereits auf der Heimfahrt ist.

Die Arbeit von Forschern der Yale-Universität in den USA, erschienen im Magazin Science, sorgt derzeit weltweit für Aufsehen. Denn zu diesen verzögerten DNA-Schäden kommt es ausgerechnet in den Melanozyten: "Das sind jene Zellen, die das Melanin-Pigment – das Braun-Pigment – produzieren, das uns vor der Sonne schützen soll", sagt Univ.-Prof. Hubert Pehamberger, Leiter der Hautklinik der MedUni Wien (AKH Wien): "Dass es hier einen verzögerten Schädigungsprozess gibt – das ist völlig neu."