Die Leber leidet sehr lange still

Ohne Leber geht es einfach nicht. Das ist aber vielen überhaupt nicht bewusst.“ Univ. Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic von der MedUni Wien ist seit Kurzem erster österreichischer Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung der Leber (EASL). Bei dem vor Kurzem stattgefundenen Internationalen Leberkongress in Amsterdam wurden zahlreiche neue Daten zur Bedrohung der Stoffwechselzentrale etwa durch die Kombination von Übergewicht und Alkohol präsentiert – aber auch Durchbrüche in der Therapie von Hepatitis C.

Hepatitis C: Zwischen 40.000 und 80.000 Österreicherinnen leiden daran, viele haben sich vor der Einführung besserer Testverfahren über Blutprodukte angesteckt. „Das Virus wurde 1989 entdeckt, 1991 gab es die ersten Therapien. Seit damals hat sich die Heilungsrate von 10 bis 15 Prozent auf heute 95 Prozent erhöht, das gibt es sonst bei keiner anderen chronischen Erkrankung in einer so kurzen Zeit“, betont Peck-Radosavljevic.