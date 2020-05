Die große Sehnsucht nach Sonne

Aber freuen wir uns nicht zu früh. Die ersten Märztage werden höchstens vorfrühlingshaft. Nächste Woche wird sich im östlichen Österreich zwar endlich die Sonne zeigen, die Nächte werden aber eiskalt und in den Morgenstunden wird es frostig sein. Entlang der Donau, in den Alpentälern und im Süden des Landes erwarten die Meteorologen Nebel und Hochnebelfelder.

Die Sehnsucht nach ausgedehnten Sonnenstunden ist groß, unser innerer Alarm schrillt schon heftig. Seit Anfang Dezember gab es in Österreich im Schnitt um die 150 Sonnenstunden. Normal sind etwa 240. Auf den Bergen wurde nur selten ein so sonnenarmer Februar registriert wie heuer. In Salzburg, Osttirol, Oberkärnten und in der Obersteiermark lagen die Sonnenstunden um 60 Prozent unter dem Mittelwert – das gab es seit Beginn der Messungen 1884 nur im Jahr 1947. Die letzten Tage in diesem Februar entscheiden, ob es überhaupt der trübste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland war es zuletzt 1972 trüber als heuer. In den Regionen von Oberösterreich bis ins Nordburgenland ist das Defizit mit 62 Prozent am größten.

In Wirklichkeit ist es für die Menschen aber egal, ob die Experten an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) den Winter 2012/’13 am Ende auf Platz eins oder zwei der dunkelsten und feuchtesten Jahreszeiten (siehe Geschichte rechts) reihen. Für viele ist es gefühlsmäßig längst der sonnenärmste Winter seit Menschengedenken.

Licht ist laut Holger Westermann, einem Münchener Biowetter-Experten, der mit der ZAMG zusammenarbeitet, entscheidend für unser Wohlbefinden. Die Lichtaufnahme übers Auge reguliert das Zusammenspiel der körpereigenen Hormone Serotonin (Wachhormon) und Melatonin (Schlafhormon). Es wird zu wenig Serotonin auf- und zu wenig Melatonin abgebaut. Westermann: „Wir schlafen bei Lichtmangel schlechter ein. Unser Tag-Nacht-Rhythmus gerät durcheinander, vor allem bei Menschen, die nicht berufstätig sind, und selten das Haus verlassen.“ Lange Sonnenarmut löst depressive Stimmungen aus.