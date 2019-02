Die gefährliche Mission von Elle Macphersons Freund

Wakefield-Kurve

Die Wakefield-Studie wurde bereits 2002 im angesehenen New England Journal of Medicine entkräftet: MMR-Impfungen verursachen keinen Autismus. Die Autoren verglichen die Erkrankungshäufigkeit von 440.000 geimpften und 97.000 ungeimpften Kindern - ohne Korrelation. Die in England erregte Panik war aber in ganz Europa nicht mehr zu stoppen. Viele Eltern begannen, Impfungen zu misstrauen.

Die Auswirkungen sind bis heute spürbar, in England gab es gar so etwas wie eine Wakefield-Kurve: Die Zahl der Masernfälle stieg in den frühen Nuller-Jahren, während jene der Durchimpfungen vor dem 2. Geburtstag sank.

Nicht nur die Thesen, auch die Begleitumstände der Wakefield-Studie waren 1998 höchst zweifelhaft. Die staatliche Rechtsbeihilfe in Großbritannien schoss für die Tests zur Studie zunächst 55.000 Pfund zu. Von einer Anwaltskanzlei, die Eltern autistischer Kinder vertrat, bekam Wakefied außerdem rund 436.000 Pfund, wurde später bekannt. Der heute 61-jährige Wakefield war schon 2001 in die USA ausgewandert und eröffnete dort 2005 eine Privatklinik. Diese hat er mittlerweile wieder verlassen. Seine Studie, 1998 in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet erschienen, wurde von dieser mittlerweile vollständig zurückgezogen.