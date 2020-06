Der Wald als Spielplatz

Wenn sich die 16 Kinder in der Früh treffen, stimmen sie darüber ab, an welchen Ort im Wald sie gehen, zur Waldhöhle, in den Märchenwald oder zum Waldsofa. Sie machen dort weiter, wo sie am Vortag aufgehört haben, beim Spiel „Vater, Mutter, Kind". Holer imponiert, wie lange die Kleinen sich vertiefen können. Rollenspiele können schon mal über einige Wochen fortgesetzt werden.

„Kinder sollen ihre Kreativität voll entfalten", meint Holer. Bei den Waldkiebitzen werden sie nicht mit Förderprogrammen überfordert. Englisch im Vorschulalter oder Ballettkurse gibt es nicht. „Eltern fördern ihre Kinder in der Hoffnung, sie so optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Meiner Meinung nach ist es aber viel wichtiger, den Kindern etwas zuzutrauen. So fördern Erwachsene das Selbstbewusstsein ihrer Kinder und schaffen so Urvertrauen. Die Kinder werden selbstsicher und wissen, dass sie ihr Leben meistern werden."

Max, Jonas und Lena meistern gerade ihre kleine Welt. Sie bauen sich ein Baumhaus. Sie schleppen Äste heran, entrinden sie, sägen, nageln und hämmern. Das nötige Werkzeug haben sie immer dabei. Passiert ist dabei noch nie etwas. Höchstens ein kleiner Schnitt mit dem Taschenmesser – aber mehr als ein Pflaster hat es nie gebraucht. Die Kindergärtnerinnen – es sind immer zwei Pädagoginnen mit im Wald – machen den Kindern kaum Vorschläge: „Wir haben zwar ein Buch oder Spiel mit. Doch meist wollen die Kinder ihr eigenes Spiel machen", sagt Holer. Den Kindern gefällt es: „Ich hätte gerne eine Waldschule", wünscht sich Markus.

* Namen von der Redaktion geändert