Der Trip in riskante Parallelwelten

Prosoziale Spiele hingegen, bei denen einem Spielcharakter geholfen werden muss, wirken sich positiv auf das Sozialverhalten der Menschen aus, sagt Greitemeyer. "Nach Spielen, in denen die Hauptfigur als Hubschrauberpilot Menschen aus brennenden Häusern rettet, erwiesen sich die Probanden im realen Leben als hilfsbereit." Von solchen Spielen seien aber nur wenige am Markt. Und diese wenigen in minderer Qualität: "Sound, Grafik und Story sind bei einem gewalttätigen Spiel viel besser als bei prosozialen. Da liegen Welten dazwischen." In puncto Entwicklung sieht er enormen Verbesserungsbedarf. Die großen Spielehersteller, die Millionen umsetzen, dürfte das nur wenig interessieren. "Ich habe bei Microsoft angefragt, doch ich bekam nie eine Antwort."

Greitemeyer sieht sich allerdings auch mit heftiger Kritik konfrontiert. So wirft man ihm vor, dass seine Untersuchung auf nur 100 Probanden basiert und nur zwei verschiedene Spiele getestet wurden. Zu wenig für eine klare Aussage. Dem entgegnet er: "Natürlich gibt es Computerspieler, die ihr Leben lang gewalttätige Spiele spielen und nicht aggressiv werden." Ein häufiger Konsum solcher Spiele erhöhe aber die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens, erklärt Greitemeyer.