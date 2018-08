Der Siegeszug des Vitamin C - und was James Cook damit zu tun hat

Seither hat sich die Vermarktungsstrategie für Vitamin C kaum verändert, erklärt Beat Bächi vom Institut für Medizingeschichte an der Universität Bern: „Es ging darum, individuelle Leistung zu puschen. Krank war man schon, wenn man nicht seine volle Leistungsstärke hatte.“ Somit wurde Nachfrage für ein Produkt erzeugt, das medizinisch nicht notwendig war – Vitamin-C-Präparate wurden ein „Blockbuster“. Allerdings zeigt ein Blick in den Österreichischen Ernährungsbericht 2017: Die Österreicher nehmen ausreichend Vitamin C zu sich. Ernährungswissenschaftler König, einer der Autoren, betont: „Alleine mit Lebensmitteln wie Obst und Gemüse ist unser Bedarf gedeckt.“ Denn: Die empfohlene Tagesmenge liegt bei 110 Milligramm bei Männern und 95 Milligramm bei Frauen. Ein einziger Paprika oder eine Kiwi reichen dafür aus. Einen erhöhten Bedarf haben Schwangere oder Raucher – doch auch dieser ist mit der festgelegten Tagesmenge abgedeckt.

Überflüssig

Richtige Mangelerscheinungen, wie im 18. Jahrhundert, gebe es heute nicht mehr. Die Einnahme von Präparaten hält König daher für unnötig. Man könne mit ihnen zwar nicht viel falsch machen, sie erzielen jedoch nicht die versprochene Wirkung. „Besonders ihr Einfluss auf das Immunsystem wird überschätzt. Zwar hilft Vitamin C bei der Abwehr von Bakterien, Erkältungskrankheiten kann es aber nicht abwehren.“ Ob man zu viel Vitamin C zu sich nehmen kann? „Der Körper behält nur so viel, wie er braucht – der Rest wird ausgeschieden.“

Als Nahrungsergänzungmittel fragwürdig

Köngis Fazit: „Generell ist Vitamin C für uns kein so großes Thema mehr, wie noch vor 250 Jahren. Heute beschäftigen uns andere Probleme.“ So ging beispielsweise die Vitamin-D-Versorgung zurück. Insgesamt hält der Experte den Hype um Nahrungsergänzungsmittel aber für „übertrieben“. In manchen Fällen müsse zwar zu Präparaten gegriffen werden, oft werde aber die Vitaminversorgung durch die Ernährung unterschätzt.