Der Boom der sanften Medizin

Das Interesse an ergänzenden Angeboten - aber auch jenes, selbst aktiv etwas für seine Gesundheit tun zu können - sei in den vergangenen 25 Jahren enorm gestiegen. "Vieles wurde damals als Esoterik abgetan. Heute ist das Wissen, etwa über Akupunktur, Homöopathie und Ähnliches bedeutend höher als früher." Das schlug sich auch in der aktuellen Untersuchung nieder. Knapp die Hälfte der Befragten haben bereits Erfahrungen mit derartigen Behandlungen. Der Hauptauslöser für die Inanspruchnahme waren vor allem Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Migräne, innere Unruhe und Magen-Darm-Probleme. Mit einem Bekanntheitsgrad von je 82 Prozent liegen Akupunktur und Homöopathie ganz vorne. Auf den weiteren Plätzen: Kneipptherapie (64 %), Bachblüten (63 %), Traditionelle Chinesische Medizin (38 %). Karmasin: "In diesem Bereich gibt es einen relativ hohen Wissensstand."



Im Geschlechtervergleich attestiert die Studie allerdings Frauen mehr Vertrauen in komplementärmedizinische Behandlungsmethoden. Männer erweisen sich als kritischer. "Frauen interessieren sich mehr für gesundheitliche Belange und gelten in den Familien noch immer als die Gesundheitsmanager", betont Karmasin.