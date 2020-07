Depression: Jeder 10. Beschäftigte betroffen

Angesichts dessen aber auf eine zunehmend depressive und überforderte Gesellschaft zu schließen, greift zu kurz. "Dieses Ergebnis zeigt nicht, dass Depressionen in Europa tatsächlich gestiegen sind. Die Daten sind nicht absolut zu sehen. Man muss da genauer hinschauen", sagt Georg Psota, Chefarzt des Psychosozialen Dienstes (PSD) in Wien. "Unter Depression wurde und wird vieles zusammengefasst."

Kasper kann den Zahlen durchaus auch Positives abgewinnen. "Sie zeigen, dass sich die Menschen trauen, über Depressionen zu reden. Diese Krankheit wird zunehmend enttabuisiert." Psota ergänzt: "Früher schämten sich viele. Ein körperliches Leiden als Krankenstandsgrund wurde viel stärker akzeptiert."

Freilich, die sozioökonomische Lage geht an den Arbeitnehmern nicht spurlos vorüber. Oft seien Überforderung und Sorgen über den Bestand des Arbeitsplatzes eine große psychische Belastung und können Auslöser einer depressiven Episode sein. "In Zeiten von Perspektivenwechseln und Mangel an Sicherheit wird die Gesamtstimmung schlechter", betont Psota. Damit dies nicht zu einem schweren Krankheitsschub wird, empfehlen die Experten, rechtzeitig gegenzusteuern. "Depressionen können immer wieder auftreten. Man sollte sich dessen bewusst sein", meint Kasper. "In so einer Phase sind etwa gewohnte Abläufe besser zu bewältigen als rasche Veränderungen."