Das Leben nach dem Schädel-Hirn-Trauma

Dabei hatte Victor so viele Pläne. Er war ein guter HTL-Schüler, wollte studieren – "etwas Technisches. Mathematik oder Informatik". Er hat weiter für seine Ziele gekämpft, mühevoll wieder gelernt zu essen, zu sprechen, zu gehen. Doch sein größter Wunsch blieb ihm verwehrt: Victor darf nicht zurück in die Schule. Der Besuch in einem Projekt für Jugendliche mit Lernbehinderung scheiterte schon am ersten Tag: Er fand nach der Pause nicht mehr den Weg zurück. "Er ist sehr verunsichert, weiß nicht, wie es weitergeht", erzählt seine Mutter. "Victor war immer so zielstrebig. Heute ist er ungern unter Leuten, die er nicht kennt. Er geht auch nicht alleine aus dem Haus."

Freunde? "Kein einziger ist da übrig geblieben. Welcher Jugendliche beschäftigt sich schon freiwillig mit den Schattenseiten des Lebens?"