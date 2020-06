Das Herz baut sich eigene Bypässe

Eine in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichte Studie mit 400.000 Teilnehmern zeigte: Bereits 15 Minuten körperliche Bewegung täglich reichen, um das Infarktrisiko um 20 Prozent zu verringern und das Leben um drei Jahre zu verlängern. An der Uni-Klinik in Bern wiesen Forscher zudem nach, dass Menschen mit stark ausgeprägten Kollateralen ein um 36 Prozent geringeres Sterberisiko hatten.

Ein weiterer Forschungsansatz ist die Suche nach Wirkstoffen, um die Arteriogenese gezielt auslösen zu können. Das könne auch akut vom Herzinfarkt Bedrohten helfen, zitiert Der Spiegel Experten.

Die Forschungen rund um die Bio-Bypässe wirft ein neues Licht auf den Einsatz von Cholesterin senkenden Mitteln (Statine) zum Schutz der Herzgesundheit. Diese könnten die Selbstheilungskräfte des Herzens sogar drosseln. Ivo Buschmann: "Es ist zu wenig untersucht, welche Einflüsse Medikamente auf die biologischen Bypässe nehmen. Es ist wichtig, gerade diese Arzneien zu identifizieren." Man wisse bereits, dass etwa stark entzündungshemmende Medikamente die natürliche Arteriogenese drosseln können.