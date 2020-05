Das Bindegewebe ausstreifen

Ursula Hollenstein stützt sich mit den Armen auf eine Liege, während ihr Arzt, Georg Harrer, mit den Händen ihre Wirbelsäule entlangstreicht. Mit gezielten Fragen lokalisiert er die genauen Schmerzpunkte seiner Patientin, dort drückt er fest zu und schiebt das schmerzende Gewebe hin und her. Zurück bleiben rote Striemen.

"Es fühlt sich an, als ob er mit einem scharfen Fingernagel herumfährt", sagt Hollenstein. Doch Harrer benutzt nur seine Finger.



Mittlerweile ist er am hinteren Oberschenkel der Patientin angelangt. Plötzlich zuckt die Frau zusammen: "Warum tut das hier weh? Hier hab' ich sonst keine Beschwerden!" Der Arzt erklärt: "Das sind die Ausläufer des beeinträchtigten Stranges. Man muss den gesamten Bereich bearbeiten."



Der Anästhesist und Allgemeinmediziner Georg Harrer beschäftigt sich seit 15 Jahren mit einem noch jungen, aber offenbar effizienten Behandlungskonzept. Derzeit findet in Wien ein internationaler Kongress statt. Das sogenannte Fasziendistorsionsmodell (FDM) geht davon aus, dass ins Ungleichgewicht geratene, verdrehte oder anders verformte Faszien - also unser Bindegewebe inklusive Sehnen und Muskeln - Schmerzen verursachen.