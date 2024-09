Halsweh, Husten, Durchfall: Mit Abstand am häufigsten derzeit von Corona

Wer derzeit an Halsschmerzen oder Husten leidet, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um eine Infektion mit dem neuen Coronavirus handelt. "SARS-CoV-2 ist derzeit an erster Stelle von allen Viren, die wir in unserem Sentinel-Netzwerk nachweisen." Dabei werden Nasen-Rachensekret-Proben von Patientinnen und Patienten analysiert. "In 20 Prozent der eingesendeten Proben ist das neue Coronavirus detektierbar", sagt die Virologin Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien. Die untersuchten Proben stammen einerseits von ausgewählten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in allen Bundesländern sowie von Spitalspatienten, vor allem aus dem Raum Wien. "Von SARS-CoV-2 sehen wir weit mehr als von allen anderen Viren, die derzeit nur sporadisch vorkommen."