Chronische Krankheiten: Bildung statt Medikamenten

Einen Typ-2-Diabetiker gab es 1948 in Hamburg: "Heute sind es in Deutschland mehr als acht Millionen und in Österreich rund ein Zehntel davon", sagt der Mediziner Prof. Fred Harms, Vizepräsident der gemeinnützigen European Health Care Foundation (EUHCF) in Zug in der Schweiz. Ihr Ziel ist die Verbesserung der Versorgung chronisch kranker Menschen in Europa. Harms war einer der Hauptreferenten bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen zum Thema "Gesundheit - ein Menschenrecht". "Wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden wir in 25 Jahren nur für die Therapie von Diabetes und Übergewicht genauso viel Geld aufbringen müssen wie derzeit für das gesamte Gesundheitssystem."



Neun von zehn Menschen sterben heute an einer chronischen Erkrankung: Etwa Herz-Kreislauferkrankungen, chronische Atemwegsleiden, Diabetes, Krebs. "Nicht übertragbare Krankheiten sind heute die zentrale Bedrohung der Gesundheit", warnt auch Prof. Günther Leiner, Präsident des "European Health Forum Gastein", das sich im Oktober ebenfalls mit der Thematik befasst.