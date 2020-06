Gegen den Infarkt in jungen Jahren

Mit 58 Jahren fehlte der Mutter von Susanne Müller plötzlich die Kraft, bergauf zu gehen. Ursache: Fortgeschrittene Gefäßverkalkung (Atherosklerose): "Sie bekam sofort vier Bypässe." Und ein Arzt in der Rehabilitation wurde hellhörig: "Er äußerte den Verdacht auf vererbtes erhöhtes Cholesterin: Als Tochter sollte ich deshalb auch meine Werte untersuchen lassen." Obwohl Susanne Müller damals, vor 17 Jahren, erst 28 war, hatte sie ein Gesamtcholesterin von 420 mg/dl (ideal ist unter 200).

Eine von 200 bis 500 Personen weltweit ist an dieser erblich bedingten Fettstoffwechselstörung ("Familiäre Hypercholesterinämie", FH) erkrankt. Bereits im Kindesalter sind die Cholesterinwerte chronisch erhöht. Das Risiko bei engen Verwandten wie Eltern, Geschwistern oder Kindern eines FH-Patienten, die Krankheit ebenfalls zu haben, liegt bei 50 Prozent.

"Die Betroffenen sind in der Regel schlank, es gibt keine sichtbaren Zeichen der Krankheit", betont der Ernährungsmediziner Univ.-Prof. Kurt Widhalm (Akademisches Institut für Ernährungsmedizin). Allerdings: Schon bei Kindern sind Veränderungen (Verengungen) an der Halsschlagader nachweisbar. "In Österreich sind hochgerechnet 8500 Kinder und Jugendliche betroffen, aber nur einige Hundert sind in Behandlung", sagt Widhalm.

"Sind in einer Familie neben erhöhten Cholesterinwerten bereits bei jungen Menschen Gefäßerkrankungen (etwa Atherosklerose, Herzinfarkt, Anm.) aufgetreten, sollten sich alle Angehörigen untersuchen lassen", sagt Kardiologe Prim. Univ.-Prof. Kurt Huber (Wilhelminenspital Wien). "Meist wissen die Angehörigen nichts von ihren erhöhten Cholesterinwerten." Und gerade bei jüngeren Patienten nehmen Infarkte oft einen sehr schweren Verlauf.