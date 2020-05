In Kindheit entnommener Eierstock verhalf Frau zu Baby

OTB

Eierstöcken

Eierstöcke

Kazem Nouri

Wien

Klaus Mayerhofer

Wien

Belgien

Eierstock

Dasswie bei der Belgierin auch bei noch nicht aktiven(vor dem Einsetzen der Menstruation) möglich ist, liegt an der Beschaffenheit der weiblichen. Die Anzahl der Eizellen einer Frau wird nämlich bereits vor der Geburt angelegt. „Daher hat sie auch schon als Kind diese Anzahl“, erklärt, IVF-Experte an der MedUniIn der Praxis wird das entnommene Eierstockgewebe aber nicht als Ganzes, sondern in kleine Teile zerlegt eingefroren. „Dadurch kann man sie auch einzeln wieder auftauen und einsetzen“, erklärt OTB-Experte Univ.-Prof., MedUni. Das erhöhe später die Chancen für die betroffene Frau. Inhatten die Mediziner vier Gewebeteile am verbliebenemimplantiert und elf weitere an anderen Stellen.

„Ziel in dieser Phase ist, dass das Gewebe anwächst und sich Blutgefäße entwickeln“, erklärt Mayerhofer. Frühestens nach drei Monaten sieht man am Hormonstatus der Frau, ob der Östrogenspiegel der Frau ansteigt. „Das ist das Zeichen, dass der Eierstock seine Arbeit wieder aufgenommen hat.“