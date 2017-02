Cannabisblüten auf Rezept: In Deutschland ja, in Österreich nein

Die neue Regelung zur Cannabis-Medizin in Deutschland hat auch Auswirkungen in Österreich: „Noch im Frühjahr“ will das Gesundheitsministerium ein Expertengremium zum Thema „Cannabis in der Medizin“ einsetzen. Einen entsprechenden Bericht der Ärztezeitschrift Medical Tribune bestätigte ein Ministeriumssprecher: „Das steht in einem Zusammenhang mit Deutschland – die dortige Neuregelung war aber nicht der einzige Auslöser dafür.“

Denn die Erfahrungen in Deutschland und die Ergebnisse der dort geplanten begleitenden Forschung könnten auch für Österreich relevant sein. Erste Auswirkungen merkt man aber auch bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Diese baut seit einigen Jahren unter strengen Auflagen und Sicherheitsbestimmungen in Glashäusern in Wien Hanfpflanzen für die deutsche Firma Bionorica an: „Wir bekommen die Pflanzen und bringen sie bei uns zur Blüte.“ Die Blüten gehen dann an die Bionorica. Diese stellt daraus das Arzneimittel Dronabinol mit dem Wirkstoff THC her.

„Wir haben seit Kurzem spürbar mehr Anfragen für einen derartigen Auftragsanbau“, so ein AGES-Sprecher. Denn einen derartigen, streng kontrollierten, de facto staatlichen Anbau für rein medizinische Zwecke gebe es so wie in Österreich nur in wenigen Ländern.