„Burn-out ist keine Mode-Erkrankung“

Seit einem Jahr bereits hatte Sabine K. das Gefühl, „dass sie nicht mehr kann“: Zahlreiche Überstunden in ihrem Job als Lehrerin, dazu Schüler, die ihr mit Widerstand begegneten, zwei eigene Kinder, ein Haus und kranke Eltern, die sie betreuen musste. „Sie wollte immer alles perfekt erledigen und hätte sich selbst nie einen Krankenstand zugestanden“, erzählt der Neurologe und systemische Coach Univ.-Prof. Wolfgang Lalouschek.

„Wir wissen nicht, wie viele Burn-out-Kranke es gibt, aber wir müssen insgesamt Zuwachsraten befürchten“, sagt der Psychiater Prim. Univ.-Prof. Michael Musalek vom Anton-Proksch-Institut in Wien-Kalksburg. Die extreme Beschleunigung der Arbeitswelt, der Verlust von Sicherheiten (z. B. befristete Verträge) und von Stützen wie etwa dem Glauben oder Familienstrukturen seien einige Gründe für den Anstieg.

So sind seit 1991 Krankenstandstage aufgrund psychischer Erkrankungen um 184 Prozent angestiegen. Das sei die eine Seite. Auf der anderen werde der Begriff oft vorschnell in den Mund genommen: „Die ganze Welt leidet am Burn-out-Syndrom“, sagte Jonathan Lynn, Chef des Wirtschaftsforums in Davos. „Man kann auch nicht von 8 bis 16 Uhr am Burn-out leiden und um 17 Uhr fängt das schöne Leben an“, betont Musalek. „Ein Burn-out-Patient erlebt nichts Schönes mehr.“