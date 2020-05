Burn-out: Der schwierige Weg zurück

Ein Unternehmen, in dem der stufenweise Wiedereinstieg nach einem Burn-out unterstützt wird, ist die Erste Bank. "Alle Mitarbeiter, die 30 Tage oder länger in Krankenstand waren – egal, ob Burn-out oder eine andere Diagnose – , haben die Möglichkeit bei vollem Gehalt mit weniger Stunden zurückzukehren und auch bestimmte Tätigkeiten müssen noch nicht in vollem Ausmaß stattfinden", erzählt Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank. Bis zu drei Monate werden Betroffene so stufenweise wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert. Höltl nennt ein Beispiel: "Wenn jemand in einer Beschwerdestelle arbeitet, können am Anfang Kundenkontakte eher gering gehalten werden. Der Mitarbeiter kann dann selbst entscheiden, wie er sich einarbeiten möchte."

Derartige Modelle seien allerdings die Ausnahme, so die Experten. Wesentliche Quelle zur Verbesserung liegt zudem auch in Veränderungen des Lebensstils, einer Stärkung guter Beziehungen sowie adäquater Regeneration, z. B. Freizeitgestaltung. In den meisten Fällen ist Burn-out gut behandelbar.