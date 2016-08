Burkini: "Geeignetes Modell gegen Hautkrebs"

"Der Burkini wäre ein geeignetes Modell, die Hautkrebsinzidenz (die Häufigkeit der Hautkrebsfälle, Anm.) langfristig zu senken." Das meint zuminest der Hautkrebsspezialist Prof. Claus Garbe, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Dermato-Onkologie (EADO) und Ärztlicher Leiter der Sektion für Dermato-Onkologie der Universitäts-Hautklinik Tübingen. Er war Mittwochvormittag einer der Referenten bei einer Pressekonferenz anlässlich des Welthautkrebs-Kongresses, der derzeit in der Wiener Hofburg stattfindet. Die EADO ist einer der beiden Organisatoren des Weltkongresses.

Bis 2030 sei auf jeden Fall mit einem weiteren Anstieg der Hautkrebszahlen zu rechnen. Aber unter anderem mit dem Burkini und anderer geeigneter Bademode "könnten wir die Chance haben, gegen 2050 die Trendwende zu erreichen". Damit könnte der Burkini aus Sicht des Hautkrebsspezialisten laugfristig auch Menschenleben retten.

"Sonnenschutzgedanke"

"Der Burkini wurde von einer Australierin entworfen", so Garbe. Zum einen für muslimische Frauen, aber auch aus dem Sonnenschutzgedanken heraus. "50 Prozent der Burkinis verkaufen sich an Nicht-Musliminnen", meint der Onkodermatologie. Auch Hautkrebspatientinnen würde sie nützen.

"Es könnte durchaus sein, dass sich hier eine Revolution der Bademode ankündigt."

Der Onkodermatologe Univ.-Prof. Christoph Höller von der MedUni Wien und einer der beiden Kongresspräsidenten betonte bei der Pressekonferenz, dass es auch andere, vor der UV-Strahlung schützende Schwimmbekleidung gebe.

"Explosionsartige Zunahme"

Univ.-Prof. Hubert Pehamberger, ebenfalls Kongresspräsident, langjähriger Leiter der Universitätsklinik für Dermatologie an der MedUni Wien und jetzt ärztlicher Direktor der Privatklinik Rudolfinerhaus, betonte, dass 1935 einer von 1500 Menschen in Österreich an Hautkrebs erkrankte, 2010 war es bereits einer von 50. „Wir sehen eine explosionsartige Zunahme.“

Rund 1500 Melanom-Neuerkrankungen („schwarzer Hautkrebs“) gibt es offiziell jährlich in Österreich, die Dunkelziifer ist aber wesentlich höher, betonte Pehamberger. „Die Statistik Austria erfasst nur die Fälle in den Spitälern, aber nicht jene im niedergelassenen Bereich.“

Die Zahl der Fälle an Weißem Hautkrebs wird auf rund 30.000 jährlich geschätzt. In den kommenden Jahren sei mit einem weiteren deutlichen Anstieg zu rechnen.

90 Prozent der Hautkrebstodesfälle werden durch das Melanom verursacht.

Entscheidend ist die Früherkennung. Dadurch können 80 Prozent der Hautkrebserkrankungen geheilt werden, so Pehamberger.