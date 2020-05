Brustkrebs: Risiko Lebensstil

Mit einem Anteil von 28 Prozent ist Brustkrebs nach wie vor die häufigste Krebserkrankung von Frauen in Österreich. 4900 erkranken pro Jahr daran. "Das Risiko steigt mit dem Alter. Rund 80 Prozent aller Brustkrebsfälle treten nach dem 50. Lebensjahr auf", sagt Univ.-Prof. Thomas Helbich, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Senologie, einem fächerübergreifenden Forum für Brustgesundheit.



Die Gründe dafür sind vielfältig - etwa die steigende Lebenserwartung sowie die in den vergangenen 25 Jahren deutlich verbesserte Früherkennung und Therapie. Doch die Schlüsselfaktoren betreffen den Lebensstil und sind deshalb beeinflussbar. Vor allem bei Übergewicht und Alkoholkonsum sollten Frauen ansetzen, betont Brustkrebsspezialistin Prim. Teresa Wagner vom Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital. "Je mehr Fettzellen man hat, desto höher ist das Risiko, zu erkranken." Dadurch werden auch mehr weibliche Hormone produziert, die die Entstehung von Brustkrebs begünstigen. "Dass Übergewicht und Alkohol auch bei Brustkrebs so direkte Auswirkungen hat, hat sich noch nicht herumgesprochen. Bei anderen Krebsarten schon", sagt Univ.-Prof. Günther Steger, MedUni Wien.