Brandstätters Blick: Wer bin ich? Schon die Frage macht Angst

Francis Fukuyama hat eine Antwort, die seiner Meinung nach auch für die USA zutrifft: Er schlägt eine „creedal identity“ vor . Das ist nicht so einfach zu übersetzen – das Buch gibt es noch nicht auf deutsch – aber da geht es um eine Identität, die von einem gemeinsamen Bekenntnis für einen Staat getragen wird. An dessen Werte müssen alle glauben. Das geht in die Richtung des Verfassungspatriotismus, der von deutschen Politologen entwickelt wurde. Wer sich zur Verfassung und zu den Werten einer Nation und eines Staates bekennt, der gehört auch dazu. Zur Integration bereit sein müssen beide – das Staatsvolk und die Zuwanderer. Fukuyama argumentiert aber auch, dass die jeweilige Einheit, in Europa die Europäische Union, ihre Grenzen besser schützt und nur Menschen hereinlässt, die zu diesem Bekenntnis, zur Verfassung und zu den Werten stehen wollen.

Möglichst viele Menschen müssen sich vom Staat und der Gesellschaft geschätzt und anerkannt fühlen. Das nimmt dann auch Angst.